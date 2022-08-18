Курс доллара опустился ниже 60 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 60 рублей впервые с 8 августа. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К 12:35 по московскому времени американская валюта снизилась на 1,38%, до 59,91 рубля. К 12:38 доллар замедлил снижение до уровня 59,95 рубля. (-1,32%).

Ранее стало известно, что физические лица в июле купили валюту на рекордные 237,1 миллиарда рублей на Московской бирже. Сумма покупок с июня по июль выросла с 176,1 до 237,1 миллиарда рублей.

В Банке России клиентам порекомендовали детальнее ознакомиться с рисками задержек переводов и хранения иностранной валюты на счетах в организациях недружественных стран перед ее приобретением.

До этого старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос заявил о возможности резкого изменения курса рубля на фоне мнимого затишья в финансовой сфере. По его словам, на данный момент национальная валюта РФ временно стабилизировалась в рамках среднесрочного диапазона 50–65 рублей.

