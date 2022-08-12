Аналитик спрогнозировал завершение периода стабильного курса доллара в 60 рублей

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Российский рубль может ослабнуть или укрепиться по отношению к американскому доллару уже в ближайшее время. Об этом рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

В частности, в случае подъема выше 60,7 рубля, пара доллар/рубль попытается перейти к росту с ближайшими целями в районе 62–64 рублей, который будет сдерживаться увеличением предложения иностранной валюты, объяснил специалист.

В свою очередь, уход доллара ниже 60 рублей будет говорить в пользу отступления к июльским минимумам.

Специалист пояснил, что в ближайшее время экспортеры начнут подготовку к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 августа. Это приведет к росту предложения иностранной валюты на рынке и поддержит рубль.

Кроме того, дополнительной поддержкой для национальной валюты может стать возвращение рынка энергоносителей к ценам на нефть выше 100 долларов за баррель.

Ранее стало известно, что физические лица в июле купили валюту на рекордные 237,1 миллиарда рублей на Московской бирже. Сумма покупок с июня по июль выросла с 176,1 до 237,1 миллиарда рублей. Отмечалось, что объем стал рекордным для категории физлиц.

В Банке России клиентам порекомендовали детальнее ознакомиться с рисками задержек переводов и хранения иностранной валюты на счетах в организациях недружественных стран перед ее приобретением.

До этого старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос заявил о возможности резкого изменения курса рубля на фоне мнимого затишья в финансовой сфере. По его словам, на данный момент национальная валюта РФ временно стабилизировалась в рамках среднесрочного диапазона 50–65 рублей.