Путин разрешил банкам приостанавливать операции с бизнесом в валюте

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Владимир Путин разрешил российским банкам, чьи зарубежные счета в иностранной валюте были заморожены, приостанавливать выполнение операций с бизнесом в этой валюте. Соответствующий указ президента размещен на официальном портале правовой информации.
В документе отмечается, что банки могут заморозить выдачу и перечисление средств.
Другим указом Путин предоставил Банку России право определять максимальные размеры комиссии, взимаемой российскими банками за валютные переводы, если против них были введены санкции. Кроме того, регулятор сможет устанавливать надбавки к коэффициентам риска в зависимости от достаточности у заемщика выручки для исполнения своих обязательств.
Ранее Путин подписал закон, согласно которому сумма штрафов за незаконные валютные операции для всех участников внешнеэкономической деятельности снижается. Согласно закону, штраф составит 20–40% от суммы, в то время как до принятия документа его размер варьировался от 75 до 100%.
Кроме того, уменьшено наказание за нерепатриацию экспортерами рублевой выручки – теперь конфисковываться будет 3–5% от суммы вместо 3–10%. При этом данные изменения не касаются контрактов по экспорту леса и пиломатериалов.
Экономисты допустили прекращение биржевых торгов иностранной валютой
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