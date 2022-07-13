Путин снизил штрафы за незаконные валютные операции

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Владимир Путин подписал закон, согласно которому сумма штрафов за незаконные валютные операции для всех участников внешнеэкономической деятельности снижается. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, штраф составит 20–40% от суммы, в то время как до принятия документа его размер варьировался от 75 до 100%.

Кроме того, уменьшено наказание за нерепатриацию экспортерами рублевой выручки – теперь конфисковываться будет 3–5% от суммы вместо 3–10%. При этом данные изменения не касаются контрактов по экспорту леса и пиломатериалов.

Документ также предусматривает освобождение от ответственности нарушивших законодательство из-за санкций против РФ резидентов.

Ранее Владимир Путин разрешил вводить ограничения на зачисление резидентами РФ валюты на свои счета в зарубежных банках.

Ограничения сможет устанавливать Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Новый указ о репатриации валюты регулирует зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета или вклады за пределами страны в иностранных банках и финансовых организациях. Кроме того, может быть введен запрет за перевод средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа.

