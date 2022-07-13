Исламский банкинг предложили узаконить в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Законопроект об исламском банкинге, который предполагает отсутствие процентных доходов, может быть рассмотрен в осеннюю сессию Госдумы, сообщает газета "Коммерсант".

"Сейчас документы разосланы на согласование, а рассматриваться законы будут уже в осеннюю сессию", – отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно исламским законам ссужать деньги под проценты запрещено, в связи с чем банки и другие кредитные организации не могут оказывать услуги исламского банкинга.

Из пояснительной записки к законопроекту "О деятельности по партнерскому финансированию" следует, что оказывать такие услуги будут некредитные финансовые организации (НФО) специального вида, которые внесут в реестр ЦБ РФ. Они будут состоять в саморегулируемой организации.

Организации предоставят финансирование через операции по ряду категорий:



финансированию производственной и торговой деятельности путем участия в уставных капиталах юрлиц и на условиях партнерства;

предоставлению денежных займов юридическим и физлицам без взимания вознаграждения;

финансированию таких лиц в качестве торгового посредника путем заключения договоров купли-продажи с условием о рассрочке платежа или договоров финансовой аренды;

предоставлению поручительств.

Для товариществ на вере средства также могут быть привлечены с помощью участия в капитале организации.

"Передавая денежные средства ОПФ, инвестор участвует в прибылях и убытках организации партнерского финансирования, что исключает гарантированный возврат вложенной суммы", – уточняют авторы документа.

По их мнению, потребность в инструментах партнерского финансирования увеличивается из-за разрыва связей с западными финансовыми рынками.

В Центробанке РФ подчеркнули, что данный шаг поможет развитию кредитования экономики и финансового сектора. В регуляторе также рассматривают возможность поэтапного внедрения партнерского финансирования, в том числе создавая условия регуляторного эксперимента.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, предлагающий освободить от комиссии переводы физических лиц между своими счетами в России на сумму до 1,4 миллиона рублей в месяц.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон "О банках и банковской деятельности". В пояснительной записке указывается, что инициатива направлена на пресечение возможности создания банками препятствий для свободного перемещения средств.

