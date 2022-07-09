В РФ предложили отменить комиссию для переводов между своими счетами в разных банках

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В Госдуму внесен законопроект, предлагающий освободить от комиссии переводы физических лиц между своими счетами в России на сумму до 1,4 миллиона рублей в месяц. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон "О банках и банковской деятельности". В пояснительной записке указывается, что инициатива направлена на пресечение возможности создания банками препятствий для свободного перемещения средств.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон о возможности российских банков вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц. Как следует из документа, взимание комиссии в размере больше суммы выплачиваемых по вкладу процентов может быть предусмотрено в договоре банковского вклада в зарубежной валюте с юрлицом. При этом финансовая организация не будет обязана вводить такие комиссии.

Как отмечали авторы, данный закон позволит снизить концентрацию средств в иностранной валюте на банковских депозитах. При этом документ будет распространяться не только на новые, но и на текущие договоры валютных вкладов юридических лиц.

