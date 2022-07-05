Путин разрешил вводить ограничения на зачисление валюты на счета в зарубежных банках

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Владимир Путин разрешил вводить ограничения на зачисление резидентами РФ валюты на свои счета в зарубежных банках.
Ограничения сможет устанавливать Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.
Новый указ о репатриации валюты регулирует зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета или вклады за пределами страны в иностранных банках и финансовых организациях. Кроме того, может быть введен запрет за перевод средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа.
В конце июня Центробанк РФ увеличил лимит переводов физических лиц за рубеж со 150 тысяч до 1 миллиона долларов в месяц. Новый порядок вступил в силу с 1 июля текущего года.
С 20 мая банки Российской Федерации могут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, кроме евро и долларов – на них введен запрет до 9 сентября.
ЦБ разрешил гражданам переводить за рубеж до миллиона долларов в месяц
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