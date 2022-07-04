Эксперт спрогнозировал отмену лимита на переводы за рубеж для физлиц

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Директор по инвестициям "БКС Мир инвестиций" Михаил Кузин спрогнозировал снятие ограничений на переводы за рубеж для физических лиц.

"Увеличение ежемесячного лимита одновременно и снимает ряд временных ограничений, и помогает рублю найти более приемлемый для бюджета уровень равновесного курса. Поэтому можно и дальше ожидать увеличение лимита и даже его полную отмену. Исходя из текущей высокой суммы ограничение уже сейчас незначительное", – сообщил он "Газете.ру".

По словам эксперта, после повышения ключевой ставки Банк России быстро перешел к ее снижению. При этом сохраняются опасения роста бюджетных потерь от крепкого курса рубля.

Ранее Центробанк увеличил лимит переводов физических лиц за рубеж со 150 тысяч до 1 миллиона долларов в месяц.

Такое право российские резиденты получат с 1 июля. Они смогут переводить не более миллиона долларов или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку. Аналогичный порог установлен и для переводов физлиц – резидентов из дружественных государств.

