Почти 7,5 тысячи жалоб на работу брокеров поступило в ЦБ РФ с начала февраля – СМИ

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Банк России сообщил о поступлении с конца февраля порядка 7,5 тысячи жалоб инвесторов на работу брокеров в связи с введенными санкциями, сообщает газета "Известия".
Пик пришелся на апрель, когда количество жалоб составило около 4,5 тысячи, после чего их число стало уменьшаться. При этом, по данным ЦБ, доля обоснованных жалоб невелика. Чаще всего они касались переводов счетов от одного брокера к другому.
"Банк России постоянно мониторит ситуацию и рассматривает каждую жалобу, восстанавливает права граждан, когда подтверждаются нарушения, и принимает все необходимые меры для защиты интересов розничных инвесторов", – отметили в пресс-службе регулятора.
В Центробанке уточнили, что 1,1 тысячи жалоб поступили на организаторов торгов, связанных с санкциями. Сложности были вызваны временной остановкой торгов, ограничениями на сделки с иностранными ценными бумагами или привязанными к ним инструментами. Пик получения таких жалоб пришелся на март.
Ранее Банк России рекомендовал брокерам не начислять проценты за долги, полученные при совершении сделок с плечом, неквалифицированным инвесторам.
Кроме того, при наличии долга, а также потере внесенных брокеру средств, инвестор может попросить брокера реструктуризировать долг. Также следует воздерживаться от судебного взыскания долга, принимая во внимание снижение ежемесячного дохода инвестора или его принадлежность к социально уязвимым категориям.
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