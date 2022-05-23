ЦБ РФ рекомендовал не начислять неквалифицированным инвесторам проценты за долги

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Банк России рекомендовал брокерам не начислять проценты за долги, полученные при совершении сделок с плечом, неквалифицированным инвесторам, сообщает ТАСС со ссылкой на разъяснение регулятора.

"Банк России в адресных рекомендациях брокерам предложил индивидуально решать вопрос с задолженностью неквалифицированных инвесторов, у которых на фоне повышенной волатильности в конце февраля – начале марта стоимость инвестиционного портфеля стала отрицательной", – отметили в ЦБ.

Кроме того, при наличии долга, а также потере внесенных брокеру средств, инвестор может попросить брокера реструктуризировать долг. Также следует воздерживаться от судебного взыскания долга.

Следует принимать во внимание снижение ежемесячного дохода инвестора или его принадлежность к социально уязвимым категориям, добавили в регуляторе.

Уточняется, что к расчету нормативов некредитных финансовых организаций также смягчили требования.

Ранее ЦБ РФ принял решение об отмене запрета для физических лиц на короткие продажи и на покупку валюты с плечом с 1 июня. Мера будет действовать до конца текущего года.

