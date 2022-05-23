ЦБ опроверг данные о закупке валюты для сдерживания курса рубля

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В ЦБ РФ заявили, что данные о покупке валюты через посредников у экспортеров для сдерживания курса рубля от резкого укрепления не соответствуют действительности, сообщает "Интерфакс".

Ранее появилась информация, что Центробанк РФ начал закупать валюту через других участников рынка, которые приобретают исключительно валютную выручку экспортеров.

Банк России якобы начал покупать валюту, чтобы избежать резкого укрепления рубля. Все из-за того, что на рынке не появился спрос на валюту, сопоставимый с продаваемой экспортной выручкой.

До этого экономист Татьяна Куликова прокомментировала укрепление рубля. По ее словам, "дном" курса доллара станет отметка в 48 рублей. При этом подобный сценарий она назвала экстремальным.

