ЦБ РФ начал закупать валюту, чтобы избежать резкого укрепления курса рубля – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк РФ начал закупать валюту через других участников рынка, которые приобретают исключительно валютную выручку экспортеров. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на близкие к правительству и ЦБ источники.
По словам одного из собеседников издания, Банк России начал покупать валюту, чтобы избежать резкого укрепления рубля. Все из-за того, что на рынке не появился спрос на валюту, сопоставимый с продаваемой экспортной выручкой.
Рубль продолжает укрепляться из-за введенных ЦБ административных ограничений, обязательств продажи валютной выручки для экспортеров и рекордного торгового профицита.
Главный аналитик УК "Ингосстрах-инвестиции" Виктор Тунев отметил, что регулятор, возможно, поручает не находящимся под санкциями банкам закупать валюту в обмен на предоставление им ликвидности.
Ранее курс евро опустился ниже 60 рублей впервые с апреля 2017 года, а доллар упал ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года. До этого евро торговался на уровне 61,11 рубля, но через несколько минут поднялся до 65,73 рубля.
Курс доллара упал до 60,23 рубля по итогам 20 мая
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