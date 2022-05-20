Экономист назвала отметку в 48 рублей "дном" доллара

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Экономист Татьяна Куликова прокомментировала укрепление рубля. По ее словам, "дном" курса доллара станет отметка в 48 рублей, сообщает "Газета.ру".

"Сможем ли мы прийти к цифре в 48 рублей и когда мы сможем к ней прийти, сказать сложно. Это, конечно, совершенно экстремальный сценарий. Технический анализ проводят коллеги из экономистов и брокеров. По его результатам можно спрогнозировать, до какого предельного уровня просядет та или иная валюта", – сказала эксперт.

Она назвала маловероятной реализацию такого сценария. По ее мнению, скорее возможно некоторое ослабление рубля. Куликова считает, что укрепление российской валюты связано с выплатами западных стран за газ.

Согласился с Куликовой и начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Он отметил, что доллара по 48 рублей ждать не стоит, а фаза укрепления рубля близка к завершению. По прогнозам Карпунина, курс доллара закрепится на отметке в 75–80 рублей к концу года.

20 мая курс евро опустился ниже 60 рублей впервые с апреля 2017 года, а доллар упал ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года. Доллар на 10:59 по московскому времени снижался на 4,06 рубля, до 57,85 рубля. При этом евро опускался на 4,43 рубля, до 59,97 рубля.

До этого евро опускался до 61,11 рубля, однако через несколько минут поднялся до 65,73 рубля.

