Курс евро опустился ниже 60 рублей, доллар – ниже 58 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс евро опустился ниже 60 рублей впервые с апреля 2017 года, а доллар упал ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Доллар на 10:59 по московскому времени снижался на 4,06 рубля, до 57,85 рубля. При этом евро опускался на 4,43 рубля, до 59,97 рубля.

До этого евро опускался до 61,11 рубля, однако через несколько минут поднялся до 65,73 рубля.

Ранее сообщалось, что курс доллара упал ниже 60 рублей впервые с апреля 2018 года. По состоянию на 10:31 по московскому времени 20 мая американская валюта дешевела на 3,23%, до 59,91 рубля. Спустя три минуты темпы снижения курса доллара выросли до 3,39%, показатель упал до 59,8 рубля.

