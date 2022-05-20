Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 59 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара в ходе валютных торгов на Мосбирже упал ниже 59 рублей впервые с апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Минутами ранее курс доллара демонстрировал снижение на 3,39%, до 59,8 рубля.

Курс евро тем временем упал на 3,89%, до 61,9 рубля.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,46%, до 2 425,27 пункта, индекс РТС вырос на 2,58%, до 1 277,81 пункта.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин заявил, что дальнейшее смягчение мер валютного контроля может оказать давление на рубль. По его словам, значительного ослабления рубля ждать пока не стоит. Если и произойдут колебания, то незначительные.