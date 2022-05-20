Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара опустился ниже 61 рубля впервые с января 2020 года, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

К 10:13 по московскому времени доллар опустился до 60,6 рубля, потеряв 2,11%. К 10:15 валюта ускорила снижение на 2,27%, достигнув 60,5 рубля.

В свою очередь, курс евро снизился на 3,02%, до 62,46 рубля.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин заявил, что дальнейшее смягчение мер валютного контроля и контроля за движением капиталов может оказать давление на рубль.

При этом агентство Bloomberg заявило, что российский рубль стал лучшей мировой валютой по укреплению к американскому доллару в 2022 году. Курс рубля с начала 2022 года увеличился на 11% и обошел по этому показателю бразильский реал, который прибавил к доллару 9%.

