Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 04:37

Политика

МИД объяснил, почему Россия вышла из Рамсарской конвенции о болотах

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российская сторона приняла решение выйти из Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях в декабре 2025 года, так как западные страны пытались использовать ее для давления на Москву на фоне СВО. Об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Александр Алимов.

Конвенция подразумевает обязательства способствовать охране водно-болотных угодий и обитающих в них водоплавающих птиц. Алимов отметил, что ряд угодий, которые по конвенции были закреплены за Украиной, после референдумов 2014 и 2022 годов стали находиться на территории РФ. Запад пытался активно использовать конвенцию для давления на РФ в связи с проведением спецоперации.

"Регулярные попытки призвать отдельных стран-участниц, а также секретариат Рамсарской конвенции придерживаться круга ведения конвенции неизменно сталкивались с откровенным саботажем", – подчеркнул дипломат, которого цитирует РИА Новости.

В подобных условиях инструменты Рамсарской конвенции больше не могли использоваться для охраны водно-болотных угодий в России, заключил Алимов.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии рассматривают возможность восстановления болот на границе с Россией в целях обороны. По данным СМИ, Минобороны и министерство окружающей среды Финляндии пытаются выяснить, можно ли использовать болота в восточной Лапландии в оборонительных целях.

Эксперты отметили, что легкая бронетехника сможет преодолеть часть болот в летнее время года, однако для тяжелой техники и колесного транспорта снабжения подобные условия станут серьезным испытанием.

Читайте также


политика

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

Сколько продлится сезон активности змей в столичном регионе?

Сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать

Змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса

Читать
закрыть

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика