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Российская сторона приняла решение выйти из Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях в декабре 2025 года, так как западные страны пытались использовать ее для давления на Москву на фоне СВО. Об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Александр Алимов.

Конвенция подразумевает обязательства способствовать охране водно-болотных угодий и обитающих в них водоплавающих птиц. Алимов отметил, что ряд угодий, которые по конвенции были закреплены за Украиной, после референдумов 2014 и 2022 годов стали находиться на территории РФ. Запад пытался активно использовать конвенцию для давления на РФ в связи с проведением спецоперации.

"Регулярные попытки призвать отдельных стран-участниц, а также секретариат Рамсарской конвенции придерживаться круга ведения конвенции неизменно сталкивались с откровенным саботажем", – подчеркнул дипломат, которого цитирует РИА Новости.

В подобных условиях инструменты Рамсарской конвенции больше не могли использоваться для охраны водно-болотных угодий в России, заключил Алимов.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии рассматривают возможность восстановления болот на границе с Россией в целях обороны. По данным СМИ, Минобороны и министерство окружающей среды Финляндии пытаются выяснить, можно ли использовать болота в восточной Лапландии в оборонительных целях.

Эксперты отметили, что легкая бронетехника сможет преодолеть часть болот в летнее время года, однако для тяжелой техники и колесного транспорта снабжения подобные условия станут серьезным испытанием.