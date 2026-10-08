До 16 градусов тепла ожидается в Москве 8 октября

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Переменная облачность и преимущественно сухая погода ожидаются в Москве в четверг, 8 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице составит от 14 до 16 градусов тепла. Южный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

В ночь на 9 октября температура в Москве опустится до плюс 7 градусов. Осадков не ожидается.

Кроме того, 9 октября температура воздуха в столице может подняться до 18 градусов. Однако в выходные, 10–11 октября, ожидаются небольшие дожди, и столбики термометров опустятся до плюс 13 градусов.