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Новости

05 октября, 07:15

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Отопление включили в 85% жилых домов в Москве

Отопление включили в 85% жилых домов в Москве

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В столице отопление включили в 85% жилых домов и почти на всех социальных объектах. Всего к зиме подготовили более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.

Полностью подключение завершится в ближайшие дни. Если батареи в квартире остались холодными, работают с перебоями или подтекают, москвичи могут обратиться за помощью на специальную горячую линию. На звонки круглосуточно отвечают операторы и голосовой помощник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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