Отопление включили в 85% жилых домов в Москве

В столице отопление включили в 85% жилых домов и почти на всех социальных объектах. Всего к зиме подготовили более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.

Полностью подключение завершится в ближайшие дни. Если батареи в квартире остались холодными, работают с перебоями или подтекают, москвичи могут обратиться за помощью на специальную горячую линию. На звонки круглосуточно отвечают операторы и голосовой помощник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.