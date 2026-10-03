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03 октября, 13:00

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"Новости дня": в Москве завершается подача тепла в жилые дома

"Новости дня": в Москве завершается подача тепла в жилые дома

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Подача отопления в Москве близится к завершению. Сначала городские службы подключили к теплу школы, детские сады и поликлиники. В ближайшее время отопление начнут подавать в офисы и на промышленные объекты.

Всего к зиме подготовили более 70 тысяч объектов. Проверку оборудования, которое обеспечивает подачу тепла, завершили в срок. Также подготовили резервные источники и аварийные бригады.

Если батареи работают слабо или остаются холодными, москвичам рекомендуют обратиться на горячую линию по вопросам отопления или оставить заявку на сайте "Госуслуги" или mos.ru. Об этом – в программе "Новости дня".

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