"Новости дня": в Москве завершается подача тепла в жилые дома

Подача отопления в Москве близится к завершению. Сначала городские службы подключили к теплу школы, детские сады и поликлиники. В ближайшее время отопление начнут подавать в офисы и на промышленные объекты.

Всего к зиме подготовили более 70 тысяч объектов. Проверку оборудования, которое обеспечивает подачу тепла, завершили в срок. Также подготовили резервные источники и аварийные бригады.

Если батареи работают слабо или остаются холодными, москвичам рекомендуют обратиться на горячую линию по вопросам отопления или оставить заявку на сайте "Госуслуги" или mos.ru. Об этом – в программе "Новости дня".