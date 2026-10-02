Более 17 тысяч человек зарегистрировались на Московский полумарафон

Более 17 тысяч человек из 80 регионов зарегистрировались на Московский полумарафон "Моя столица". В связи с проведением забега на Воробьевых горах в выходные временно ограничат движение и парковку.

В субботу, 3 октября, с 08:00 до 15:00 перекроют улицу Косыгина, а до 16:00 будет ограничено движение на участке от проспекта Вернадского до Мичуринского проспекта.

До 22:00 4 октября автомобилисты не смогут проехать по Университетской площади. Парковка на участках перекрытий будет запрещена с 00:00 3 октября до окончания мероприятия.

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