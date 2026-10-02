"Новости дня": осенний сезон проекта "Мой спортивный район" стартовал в Москве

В Москве стартовал осенний сезон проекта "Мой спортивный район". Бесплатные тренировки проходят более чем на 50 площадках во дворах, парках и других востребованных у жителей пространствах. В программе – бег, фитнес, йога, растяжка, танцы и другие направления. Занятия проводят профессиональные тренеры, а нагрузку подбирают с учетом индивидуальных особенностей участников.

Тренировки проходят в разных районах столицы: например, беговые занятия организовали в Люблине, а фитнес доступен в Орехове-Борисове Северном. Чтобы присоединиться, нужно выбрать удобные место, дату и время и заранее зарегистрироваться на сайте проекта.

Подробнее – в программе "Новости дня".