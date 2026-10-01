"Новости дня": осенний сезон проекта "Мой спортивный район" стартовал в Москве

Осенний сезон проекта "Мой спортивный район" стартовал в Москве. В районе Люблино тренировки по бегу проходят по средам и пятницам на стадионе с профессиональным тренером.

Всего в новом цикле активности запланированы более чем на 50 площадках. В районах города доступны йога, растяжка, танцы, фитнес и другие направления. Присоединиться могут и новички, занятия проходят с учетом индивидуальных особенностей участников.

Подробнее – в программе "Новости дня".