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01 октября, 17:15

Спорт

"Новости дня": осенний сезон проекта "Мой спортивный район" стартовал в Москве

"Новости дня": осенний сезон проекта "Мой спортивный район" стартовал в Москве

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Осенний сезон проекта "Мой спортивный район" стартовал в Москве. В районе Люблино тренировки по бегу проходят по средам и пятницам на стадионе с профессиональным тренером.

Всего в новом цикле активности запланированы более чем на 50 площадках. В районах города доступны йога, растяжка, танцы, фитнес и другие направления. Присоединиться могут и новички, занятия проходят с учетом индивидуальных особенностей участников.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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