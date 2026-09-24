Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 07:30

Общество

Доля студентов российских вузов старше 35 лет составила почти четверть

Доля студентов российских вузов старше 35 лет составила почти четверть

Общественная палата рекомендовала проводить контрольные в школах в середине недели

Новости социального блока Москвы

Алиса AI запустила тренажер для подготовки школьников к ЕГЭ

Условия поступления для олимпиадников ужесточат со следующего учебного года в России

Новости Москвы: в Северном Тушине открылась школа после капремонта

Система бонусов за дополнительные экзамены и достижения в учебе может появиться в вузах РФ

Более 50 тысяч московских старшеклассников учатся в предпрофессиональных классах

ОП назвала оптимальное время для контрольных в школах

Студенты со всей России могут представить технологические проекты крупным компаниям

Почти четверть студентов российских вузов старше 35 лет. По данным Минобрнауки, средний возраст тех, кто получает второе высшее образование, составляет 42 года.

Взрослые возвращаются к учебе для смены профессии, карьерного роста и развития в новой сфере.

Преподаватели добавляют, что взрослым студентам иногда сложнее усваивать новый материал, однако профессиональный и жизненный опыт помогает связывать знания с практикой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоЕгор БедуляПолина БрабецАнна Глебова

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика