Доля студентов российских вузов старше 35 лет составила почти четверть

Почти четверть студентов российских вузов старше 35 лет. По данным Минобрнауки, средний возраст тех, кто получает второе высшее образование, составляет 42 года.

Взрослые возвращаются к учебе для смены профессии, карьерного роста и развития в новой сфере.

Преподаватели добавляют, что взрослым студентам иногда сложнее усваивать новый материал, однако профессиональный и жизненный опыт помогает связывать знания с практикой.

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