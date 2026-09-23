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23 сентября, 11:45

Город

Новые места отдыха открыли в музее-заповеднике "Коломенское"

Новые места отдыха открыли в музее-заповеднике "Коломенское"

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Новые места отдыха открыли в музее-заповеднике "Коломенское". В рамках второго этапа благоустройства здесь появились аллея с качелями и тематическая игровая площадка. Казанский сад дополнили новыми арт-объектами.

При благоустройстве специалисты сохранили существующий природный ландшафт и добавили инфраструктуру для разных сценариев использования парка в течение года. В "Коломенском" также продолжается реставрация исторических памятников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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