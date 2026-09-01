Жители Отрадного пожаловались на водителя, громко слушавшего музыку на парковке

Жители столичного района Отрадное пожаловались на автомобилиста, который ночью включил музыку на парковке у жилых домов. По словам очевидцев, водитель слушал песни группы "Любэ". Из-за громкой музыки москвичи вызвали полицию.

В Москве шуметь в жилых домах и на прилегающей территории запрещено с 23:00 до 07:00. За нарушение тишины может грозить штраф до 2 тысяч рублей.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.