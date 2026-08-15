Фитнес-эксперт Каневский назвал симптомы, при которых нужно срочно прекратить тренировку

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, при каких симптомах стоит прервать тренировку и обратиться к врачу.

Сначала – обследование

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Любая физическая нагрузка является специфическим воздействием на организм – стрессом. Причем не только на конкретную мышцу или мышечную группу, но и на весь организм в целом.

Например, во время занятий в работу активно вовлекаются сердце и сосуды, легкие, по-другому работают пищеварительная и выделительная системы. А при постоянном увеличении объема нагрузок во внутренних органах (органы обеспечения) начинаются определенные изменения – они направлены на обеспечение мышц и костей необходимыми питательными веществами для роста результата, а затем и восстановления.

Именно поэтому, если человек принимает решение об интеграции в свою жизнь регулярных физических нагрузок (особенно если появляется задача заниматься не просто "для здоровья", а с более глобальной целью, например пробежать марафон), важно четко прислушиваться к своим ощущениям непосредственно во время занятий. Это необходимо, чтобы вовремя предупредить развитие травмы и других проблем со здоровьем.

На что важно обращать внимание – разберем в этом материале.

Начать хотелось бы с базовой рекомендации: перед началом тренировок важно пройти полную диспансеризацию. Причем медицинское обследование актуально абсолютно для всех категорий граждан, но с особым вниманием к прохождению врачей нужно отнестись людям от 30 лет и старше. Как правило, если человек до периода принятия решения о регулярных тренировках имел большой перерыв или вообще никогда не занимался спортом, практически наверняка у него есть уже те или иные ограничения. И без их учета давать нагрузку вообще не рекомендуется.

Спина

Проблемы со стороны позвоночника являются одними из самых распространенных среди взрослого населения. Здесь могут быть как различные виды искривления позвоночного столба (сколиоз, гиперлордоз или гиперкифоз), так и более серьезные травмы, такие как межпозвонковая протрузия или грыжа.

Наличие хотя бы одной из форм "отклонения от нормы" – уже само по себе ограничение для ряда нагрузок. При этом при правильно подобранной методике человек может полноценно заниматься, добиваясь определенного результата. Но именно здесь важно понять, что нужно четко отличать мышечную боль после нагрузки от боли патологического характера, которая может возникнуть как непосредственно во время выполнения упражнения, так и на следующий день.

Когда сокращаются мышцы спины, например в зоне поясницы, человек ощущает их равномерное кровенаполнение, повышение "плотности", а также мышечное жжение, что является нормальной физиологической реакцией. Когда же возникает травма, боль проявляется точечно, с одной стороны позвоночного столба (редко человек получает травму строго симметрично). Здесь важно понимать, что такая боль возникает не просто в области позвонков – она отдает, например, в ногу, что говорит уже о развитии "острого состояния".

Суставы

В норме непосредственно в суставах не должно быть никаких дискомфортных ощущений. Да, после длительного перерыва или при недостаточной разминке во время тренировки могут возникать ощущения "легкой усталости" в суставе, но оно должно проходить практически сразу после завершения занятий. При регулярных тренировках ее появление практически невозможно.

Но если вы чувствуете боль, которая может сопровождаться движением, отеком или локальным повышением температуры, нужно сразу прекратить тренировку и обратиться за медицинской помощью.

Мышцы

Мышечная боль как во время нагрузки, так и в период восстановления (как правило, до 72 часов после занятия) является нормальным физиологическим состоянием. Это особенность строения и работы мышечной ткани. При этом, если во время выполнения упражнения возникает ноющая, колющая или острая боль, это признак возникновения травмы, а значит, нужно сразу же прекратить выполнять упражнение.

Самое опасное, с чем часто сталкиваются в тренажерном зале, – это разрыв мышцы. Происходит это потому, что человек берет такое отягощение, с которым не способен справиться чисто физически. Либо при выполнении дополнительного повтора в ситуации, когда возник так называемый "мышечный отказ". То есть переизбыток нагрузки провоцирует разрыв мышечной ткани.

Поэтому здесь важно соблюдать простую рекомендацию: нет необходимости выполнять такой объем работы, с которым организм не способен справиться сам, особенно если вы не профессиональный спортсмен.

Одышка

Дыхание является важной составляющей при любых нагрузках. Более того, от правильно поставленного дыхания зависит и результат в ряде спортивных направлений или в конкретных движениях.

При этом есть ряд симптомов, при которых лучше остановить тренировки и обратиться за консультацией к специалисту:

выраженная одышка, когда сложно говорить фразами и возникает сильное ощущение нехватки воздуха, а само дыхание становится поверхностным и неэффективным;

стеснение, тяжесть или боль в груди, особенно если боль отдает в руку, шею, челюсть или спину. Это может быть связано не только с дыханием, но и с нагрузкой на сердце;

свистящее дыхание, хрипы или кашель во время или сразу после нагрузки – у некоторых людей физическая активность провоцирует бронхоспазм (например, при скрытой астме физического напряжения);

головокружение, "мушки" перед глазами, предобморочное состояние возникает при дефиците кислорода, например, если заниматься при повышенных температурах;

изменение цвета кожи. Появление синюшности (цианоза) в области губ, носогубного треугольника, пальцев – серьезный признак гипоксии (нехватки кислорода). Может возникнуть в том числе, если тренироваться возле работающих предприятий или возле автомобильных магистралей.

Сердце

Также внимательно нужно отнестись к сигналам со стороны сердечно-сосудистой системы. Здесь вообще я рекомендую использовать персональный кардиомонитор как важный способ контроля нагрузки и общего состояния в целом.

При этом есть ряд симптомов, при которых лучше остановить тренировку и обратиться за консультацией к врачу. Это давящая, сжимающая или жгучая боль за грудиной, боль, отдающая в левую руку, плечо, лопатку, шею или челюсть, нерегулярный пульс (слишком частый, медленный или с ощущением "кувыркания", "замирания"), чувство, будто "земля уходит из-под ног", а также резкая необычная слабость.