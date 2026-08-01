Фитнес-эксперт Каневский предупредил об опасности использования ИИ в тренировках

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, стоит ли доверять искусственному интеллекту все, что связано с планом тренировок и питания.



Недавно я воплотил в жизнь свою мечту – купил новую электрогитару. Когда я принес покупку домой, то играл весь день, а вечером решил проверить подлинность инструмента, введя номер гитары в ИИ. И каково было мое изумление, когда нейросеть выдала мне ответ: "Ваш инструмент является подделкой".

Чтобы не паниковать, я решил проверить гитару в других ИИ, которые мне, в том числе по фотографиям, выдали ответ, что инструмент полностью оригинальный.

Когда я написал это в сервисе, где делал первый запрос, он мне так и сказал: "Простите, я ошибся, и это было не круто".

"Не круто"! Как вам?

Более того, ИИ способен не только врать: он нередко галлюцинирует, что часто приводит к серьезным проблемам у людей в разных сферах жизни. Поэтому возникает вполне логичный вопрос: а можно ли доверять нейросети все, что связано с тренировками и питанием или лучше обратиться к специалистам?

Давайте разбираться.



Одной из главных проблем взаимодействия с искусственным интеллектом можно считать частый недостаток профильных знаний или должного опыта, например в тренировках у конкретного человека, который хочет решить ту или иную задачу. Одно дело – спросить, как приготовить блюдо или выбрать ту же экипировку, другое дело – методические и практические рекомендации по тренировочному процессу.

Люди слишком рано стали доверять технологиям, не понимания до конца, что ИИ – это только один из инструментов для решения вопроса, но не панацея.

Более того, и это уже доказано: нейросеть настроена так, чтобы льстить своему пользователю, побуждая его снова и снова пользоваться технологией, оплачивая в конечном итоге подписку.

Так какие недостатки и даже риски для здоровья могут возникнуть при организации тренировок через искусственный интеллект?



Как я сказал выше, если у человека нет должного опыта в тренировках, то начинать заниматься с помощью нейрорекомендаций практически невозможно. И основная здесь проблема – постановка и контроль техники выполнения упражнений, дыхания, плюс десятки других нюансов, связанных, например, с теми или иными ограничениями по здоровью либо с ранее полученными травмами. Например, при искривлении осанки важно корректно подбирать движения для развития мышц спины, особенно при работе со штангами и гантелями.

Если есть межпозвонковая протрузия или грыжа, то здесь необходим тренер ЛФК и консультация невролога. Да, ИИ может дать рекомендации, если человек знает о своих ограничениях, но кто отследит технику выполнения упражнений? А если про дисфункцию клиент не знает вообще или не считает это проблемой, как нейросеть сможет предугадать возможные последствия для здоровья без должной проверки состояния организма?



Помимо этого, важной составляющей занятий с тренером является эмоциональная поддержка, четкий контроль, а также общий анализ самочувствия человека в целом. Там, где с тренером можно сделать больший объем работы, при занятиях с ИИ практически наверняка человек будет недорабатывать. Что, к слову, вполне естественно, ведь технологии, например, не помогут сделать форсированное повторение: это когда с помощью напарника или тренера выполняется еще один повтор, заставляя мышцы работать "на износ". А это очень важный механизм воздействия, если работать над развитием мышечной массы и силы.

Это же касается любого другого вида спорта или фитнеса, где без качественной диагностики здоровья и подбора нагрузки без взгляда со стороны не обойтись.

То же самое и по рекомендациям в еде и приему спортивного питания. Особенно в ситуациях, когда у человека есть проблемы с эндокринной системой, при пищевых аллергиях, расстройстве пищевого поведения. Здесь иногда прибегают к помощи даже не диетологов, а врачей-психиатров. Какой здесь ИИ?

Кроме того, постоянное применение нейросети, как и других современных технологий, например умных часов, часто приводит к развитию неврозов: забыл зарядить устройство, забыл внести данные, повредил гаджет – нужно срочно купить новый... Плюс, как я сказал выше, информация может быть некорректна, что обесценивает труд человека, который рассчитывал на один результат, а получил совершенно другой.



А хоть где-то можно применять ИИ? Да, можно: например, для ведения тренировочного дневника, постройки таблиц и графиков, получения дополнительных рекомендаций для обсуждения с тренером. Но только не для полноценных тренировок и подготовки к соревнованиям, так как ни одна нейросеть не сможет полноценно собирать о вас информацию, контролировать тренировочный процесс, давать важную, эмоциональную поддержку.