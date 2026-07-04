Фитнес-эксперт Каневский посоветовал самые эффективные летние активности

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, каким спортивным направлениям можно отдать предпочтение в летний сезон, особенно если привычные активности наскучили.



Велосипед

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Лето – прекрасный период для всевозможных занятий на улице, особенно в столице, где созданы все условия для регулярных и эффективных занятий. На что можно обратить внимание – разберем в этом материале.

Езда на велосипеде является одним из лучших видов кардионагрузки, когда есть не только возможность самостоятельно определять интенсивность занятия, но и то, что велосипед подходит практически всем категориям граждан, что особенно актуально при наличии избытка веса тела или проблемах со стороны опорно-двигательного аппарата.

Более того, при отлично развитом сервисе аренды у горожан есть возможность избавить себя от покупки, хранения и ухода за велосипедом, беря его в аренду в удобное для себя время.

Бег

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пожалуй, это самый естественный вид двигательной активности для любого человека, особенно с точки зрения эффективности для развития сердечно-сосудистой системы, а также снижения жировой массы тела. Да, бегать можно не всем людям, но если ограничений нет, то лучшего вида нагрузки и не придумаешь. Главное – это купить хорошую экипировку, особенно обувь, а также отдавать предпочтение бегу в лесной полосе, чтобы не дышать выхлопными газами.

Также бег является универсальным видом нагрузки в отпуске, когда могут возникнуть проблемы с поиском фитнес-клуба, в то время как бег доступен в любой точке мира.

Турники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еще один вид нагрузок, где заниматься летом – одно удовольствие. Причем раньше занятия на воркаут-площадках были более актуальны для подготовленных людей, кто умел подтягиваться на перекладине или отжиматься на брусьях. Сейчас же, когда для турников существует большое количество дополнительного недорогого оборудования, такие площадки стали доступны практически всем категориям граждан. Более того, благодаря появлению, например, фитнес-резинок или петель TRX, появилась возможность сделать свои тренировки и максимально разнообразными в целом.

Ну и главным преимуществом данного направления можно считать то, что площадки в столице есть практически в любом дворе, не говоря уже о парковых зонах.

Бадминтон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Захаров Игорь

Удобный, доступный, недорогой и очень активный и азартный вид спорта. Развивает как координацию, реакцию, выносливость, так и сердечно-сосудистую систему. Еще здорово, что можно играть без сетки, что существенно повышает активность направления в отсутствии видимых ограничений (корта) для игры. При этом при игре через сетку бадминтон становится более динамичным видом спорта.

Падел

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Еще один ракеточный вид спорта, который продолжает набирать популярность в столице. Он сочетает в себе бадминтон, сквош и теннис, что делает его максимально интересным и активным. Играют в падел два на два, а во время игры можно бить мяч в боковые и задние стены – это часть стратегии. Но сначала мяч должен отскочить от земли.

Правда, для игры в падел нужны специальные корты, цена аренды которых варьируется примерно от 1 800 до 8 000 рублей в час.

Пляжный теннис

Тоже сравнительно новое направление, которое отлично подойдет для занятий летом. Хотя в Москве существует ряд крытых площадок с песком, где можно играть в данный вид спорта в любой сезон.

Особенностью направления является то, что во время игры мяч не должен касаться песка. То есть задача игроков – все время отбивать мяч ракетками, как бы держа его в воздухе, – все как в бадминтоне. Играют также, как и в падел, два на два, но в пляжном теннисе не нужно отбивать мяч по очереди: кто успел к нему, тот и отбил.

Как не сложно догадаться, пляжный теннис – вид спорта, которым можно заниматься везде, где есть песок. То есть всегда можно взять с собой ракетки в отпуск. Правда, стоимость одной ракетки находится в среднем в диапазоне от 15 000 до 25 000 рублей.

Фрисби

Фото: пресс-служба ВДНХ

Динамичный, необычный и очень эффективный с точки зрения физической нагрузки вид спорта. Причем если рассматривать его как спортивную дисциплину, то фрисби – это командная игра пять на пять, то есть всегда можно найти единомышленников, чтобы устроить полноценные соревнования.

При этом всегда можно покидать тарелку и вдвоем, что делает фрисби универсальным направлением везде, где достаточно свободного пространства, – как в городе, так и на природе. Стоимость тарелки – от 200 рублей.

Норвежская ходьба

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Норвежская, или северная, ходьба, несмотря на свое название, является именно летним видом спорта, придуманным финскими тренерами по лыжам, чтобы спортсмены не теряли форму и навыки движения в летний период.

Норвежская ходьба имеет ряд преимуществ: благодаря работе палками вовлекается большой мышечный массив, что существенно повышает расход калорий. Палки снижают нагрузку на суставы и позвоночник, что актуально для людей с избытком веса тела и при проблемах со стороны опорно-двигательного аппарата, а также для людей старшего возраста.

Хорошая, дозированная нагрузка, которая позволяет заниматься не просто на улице: палки можно взять с собой в отпуск, чтобы проходить большие расстояния, особенно по природным маршрутам.

Стоимость палок варьируется от 1 500 до 30 000 рублей. Здесь выбор зависит от регулярности, интенсивности занятий, а также спортивных амбиций, так как в данном направлении проводятся соревнования, в том числе и международные.