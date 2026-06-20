Фитнес-эксперт Каневский назвал способ поддержать форму в путешествиях за рулем

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, на что нужно обратить внимание при длительных поездках на автомобиле.

Маршрут с нюансом

Путешествие на автомобиле – это тот вид отдыха, когда ощущаешь себя свободным и независимым, когда делаешь остановки в местах, где действительно хочется, сам планируешь время поездки и маршрут, берешь с собой необходимые вещи без ограничения по месту багажа, а также едешь с родными и близкими тебе людьми, а не с посторонними.

При этом важно понимать, что длительное нахождение за рулем – это разновидность гиподинамии, которая может крайне негативно сказаться на здоровье в целом. Особенно это актуально для тех, кто не только эпизодически выезжает на машине, а находится за рулем постоянно: дальнобойщики, водители маршрутных автобусов, таксисты.

На что обратить внимание, чтобы поездки не стали причиной увеличения лишнего веса тела, а также роста количества проблем со стороны опорно-двигательного аппарата или сердечно-сосудистой системы – разберем в этом материале.

Питание

К сожалению, в дороге организовать действительно полноценное питание сложно, так как встретить на трассе кафе или ресторан можно далеко не везде. В итоге единственными местами, где есть возможность что-то поесть, остаются АЗС. Да, некоторые представляют из себя полноценный комплексы с кухней, а также зоной отдыха и даже воркаут-площадками, но в большинстве случаев это маленькая заправка, где из еды могут быть только выпечка, хот-доги, а из напитков – энергетики, кофе и чай.

В данном случае нужно выбирать наименьшее зло. Например, если вы берете хот-дог, то выбирайте сосиски из курицы или говядины как менее жирные варианты, а также откажитесь от соусов на основе майонеза.

Что касается напитков, то не берите никакие сладкие, включая чай и кофе с сахаром или сиропами, так как простые сахара, которые в них содержатся, неизбежно будут приводить к увеличению лишнего веса. Да и в целом, чтобы снизить общее количество калорий, старайтесь пить больше обычной воды.

Также важно помнить, что в машине суммарный расход калорий меньше из-за дефицита движения, а это значит, что и объемы принимаемой пищи должны быть меньше.

В ситуации же, когда вы находитесь за рулем постоянно, лучше отдать предпочтение заранее приготовленной еде, которую можно брать в специальные термосы с секциями под разные блюда.

У такого приема есть два очевидных плюса. Во-первых, вы сможете организовать сбалансированное и правильное питание в целом, а во-вторых, это позволит существенно сэкономить на продуктах.

Движение

Для профилактики "водительской гиподинамии" важно не просто делать регулярные остановки, но и простые виды разминки, например суставную гимнастику:

Для шеи (выполнять плавно, без рывков):

• наклоны головы вперед-назад 12 раз;

• наклоны вправо-влево 12 раз в каждую сторону.

Важно! Вращение в шейном отделе позвоночника не рекомендуется из-за рисков получения травмы данного отдела.

Для плечевых суставов:

• круговые вращения прямыми руками вперед 15 раз;

• то же самое, но назад 15 раз;

• подъемы и опускания плеч (пожимание) 15 раз.

Для локтевых суставов и запястий:

• сгибание и разгибание рук в локтях 15 раз;

• вращения в локтевых суставах по 15 раз в каждую сторону;

• круговые вращения кистями по 15 раз в каждую сторону.

Для позвоночника (грудной и поясничный отделы):

• наклоны туловища вперед-назад (спина прямая) 15 раз;

• наклоны вправо-влево по 15 раз в каждую сторону;

• повороты туловища вправо-влево (руки на поясе) по 15 раз;

• мягкие круговые движения тазом по 10 кругов в каждую сторону.

Для тазобедренных суставов:

• махи прямой ногой вперед-назад по 15 раз каждой ногой;

• махи в сторону по 15 раз каждой ногой;

• круговые движения ногой (поднять согнутую ногу, вращать) по 10 раз каждой ногой в каждую сторону.

Для коленных суставов:

• неглубокие приседания (колени не выходят за носки) по 15 раз;

• круговые вращения коленями (ноги слегка согнуты, руки на коленях) по 15 раз внутрь и наружу.

Для голеностопа и стоп:

• вращения стопами по 15 раз в каждую сторону каждой стопой;

• перекаты с пятки на носок 15–20 раз;

• ходьба на месте с высоким подниманием коленей 60 секунд;

• сгибание и разгибание пальцев ног 15–20 раз.

Такая несложная гимнастика, которая существенно улучшит кровоток, повысит мобильность суставов и улучшит общую работоспособность. Займет такой комплекс несколько минут, а вот выполнять его лучше на каждой длительной остановке.

Посещение фитнес-клуба или стадиона

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Для тех, чья работа связана с постоянным нахождением за рулем, важной профилактикой возможных проблем со здоровьем будет регулярное посещение тренировок в нерабочие дни. Это может быть что угодно – от тренажерного зала или бассейна до единоборств или настольного тенниса.

Здесь главное – выполнять биологическую потребность организма в регулярном физическом воздействии, без которого наши мышцы постепенно деградируют, снижается выносливость сердечно-сосудистой системы, ухудшается состояние костной ткани. То есть регулярные тренировки буквально жизненно необходимы вне зависимости от профессии и образа жизни в целом.