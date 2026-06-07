Фитнес-эксперт Каневский назвал факторы, повышающие качество тренировок

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какие факторы могут влиять на качество, мотивацию и продолжительность занятий.

Фитнес-отрасль развивается семимильными шагами, что хорошо видно не только по количеству открывающихся клубов, особенно в торговых центрах. Но и по числу людей, которые занимаются на улице, а также в различных секциях: от студий йоги и пилатеса до клубов единоборств.

И это здорово, ведь фитнес превратился из локального явления, когда можно было посещать лишь тренажерный зал, кардиозону или групповые уроки, в индустрию, где человек не ограничен узким выбором. Он получил возможность действительно попробовать что-то новое, выбирая направление и занятия, которые будут доставлять удовольствие.

При этом всегда остается ряд факторов, которые могут сказаться на регулярных тренировках даже в ситуации, когда само направление нравится. На что обратить внимание – разберем в этом материале.

Личный комфорт

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Я работаю персональным тренером больше 20 лет и прекрасно знаю, что у всех разные требования к комфорту во время занятий. Например, есть клиенты, которые не любят, когда в зале много людей, ведь для них важно соблюдать личное пространство. Особенно это актуально в тренажерном зале, когда может быть не просто много народа, но и реальные очереди на определенный тренажер. В данной ситуации при выборе клуба я рекомендую перед покупкой абонемента сходить на экскурсию в то время, в которое вы собираетесь заниматься.

При этом здесь все достаточно просто: чем дешевле клуб, тем плотнее будет заполняемость. Причем такие заведения не ограничивают количество проданных клубных карт даже при перенасыщении заведения, так как им это невыгодно. Более того, у клубов с высокой проходимостью часто возникают проблемы с чистотой, вентиляцией, количеством неисправного оборудования и длительным ремонтом.

Другими словами, чем выше требования к заполняемости клуба, уровню техники и сервису в целом, тем дороже будет стоить клубная карта.

Тренерский состав

Когда мы говорим о посещении групповых уроков, от танцев и аквааэробики до активно набирающих популярность единоборств, удовольствие от занятий будет напрямую зависеть от тренера. Здесь важен не только его стаж и профильные знания, но и умение работать с группой так, чтобы каждый клиент получал внимание. Это особенно важно в танцевальных программах, йоге и пилатесе.

При этом если вы хотите попробовать себя в единоборствах, то должны понимать, что такие занятия проводятся в более жестком режиме, так как это некая особенность направления. Плюс неизбежно получение постоянных ушибов и более серьезных травм.

В то же время все больше людей старше 40 лет отдают предпочтение именно единоборствам. Это сейчас некий тренд, благодаря которому клиенты не просто занимаются боксом, тайским боксом, джиу-джитсу и другими видами: для них даже проводят соревнования – как внутриклубные, так крупные турниры.

Правда, среди прекрасной половины человечествa выступающих клиенток практически не бывает. Как правило, для них есть отдельные женские группы, где нагрузка дается более дозированно, с минимизацией травматизации. К слову, основная причина популярности единоборств у женщин – идеальный способ снятия стресса, разрядка после работы.

А еще хорошей мотивацией для посещения групповых уроков является коллектив, который с вами ходит. Здесь важно все: общий интерес к направлению и то, как люди занимаются, выкладываются, создают атмосферу; уровень подготовки, чтобы тренер давал нагрузку, которая подходит всем занимающимся.

В единоборствах же особенно важно, чтобы были клиенты, у которых схожий уровень подготовки. Категорически неправильно, если тренер ставит новичка в спарринги с соперником, который существенно лучше подготовлен или у него другая весовая категория. В таких ситуация люди чаще получают травмы.

Экипировка

Если вы выбрали конкретное направление в фитнесе, обязательно купите соответствующую экипировку. Это нужно по двум причинам. Во-первых, правильно подобранная экипировка сказывается на качестве, эффективности и безопасности занятий. Во-вторых, занимаясь в экипировке, которая полностью отвечает требованию конкретного направления, человек начинает ощущать некую причастность к процессу.

Например, для занятий кроссфит важно приобрести кроссовки именно для этого направления. Для них характерно наличие жесткой подошвы и фиксации пятки, что крайне необходимо при работе со штангой и гирями. А в единоборствах нужно выбирать не только перчатки или кимоно, но и специальные средства защиты: каппу, "ракушку" на пах и другие виды экипировки.

Музыка

Если говорить о самостоятельных тренировках в тренажерном зале, кардиозоне или на улице, прекрасным стимулом к более интенсивным занятиям будет музыка, которая "качает". Это должны быть тренировки, которые постоянно поддерживают высокий, эмоциональный фон, когда есть только вы и ваше занятие.

Я бы не рекомендовал заниматься, например, прослушивая подкаст или аудиокнигу: они просто не способны создать правильный настрой, так как вы будете неизбежно концентрироваться на получаемой информации. Это помешает выкладываться в упражнении.

При этом в кардиозоне и тренажерном зале в любом случае должно быть столько оборудования, чтобы была возможность вариативности в тренировках. Это делает их интереснее и эффективнее.

