Силы ПВО сбили за ночь 389 беспилотников над территорией РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в общей сумме 389 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России в ночь на 4 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, вражеские дроны были уничтожены над Московским регионом, а также над Белгородской, Владимирской, Брянской, Курской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Новгородской, Ростовской, Псковской, Саратовской, Рязанской, Тверской, Смоленской и Тульской областями.

Помимо этого, часть дронов перехватили в Крыму, Краснодарском крае и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Ленинградской области обломки БПЛА упали в районе порта Высоцк. Информация о последствиях атаки в данный момент уточняется. При этом в воздушном пространстве региона по-прежнему действует режим опасности БПЛА.

Ночью массированные удары ВСУ также пришлись на Белгород и Белгородский округ. В результате были повреждены некоторые объекты инфраструктуры. Зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.

Также силы ПВО уничтожили в небе над Удмуртией украинскую ракету, которая пыталась атаковать одно из предприятий региона. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений. На месте уже работают оперативные службы.