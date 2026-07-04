01:42Транспорт
Ограничения на полеты объявлены в аэропорту Жуковский
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Аэропорт полностью закрыт на прием и отправку самолетов. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения на полеты также продолжают действовать в аэропортах Внуково и Домодедово. Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с уполномоченными органами.
Меры безопасности вводятся в столичных аэропортах на фоне очередной попытки атаки БПЛА на Москву, которая началась ночью 3 июля. С тех пор над столичным регионом было сбито уже 28 беспилотников.
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