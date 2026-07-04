Ограничения на полеты объявлены в аэропорту Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Аэропорт полностью закрыт на прием и отправку самолетов. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на полеты также продолжают действовать в аэропортах Внуково и Домодедово. Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с уполномоченными органами.

Меры безопасности вводятся в столичных аэропортах на фоне очередной попытки атаки БПЛА на Москву, которая началась ночью 3 июля. С тех пор над столичным регионом было сбито уже 28 беспилотников.