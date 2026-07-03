Собянин сообщил об уничтожении уже 24 БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО отразили атаку еще трех беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр столицы уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков БПЛА.

Атака вражеских дронов на Москву началась в ночь на пятницу, 3 июля. С тех пор над столичным регионом было сбито уже 24 беспилотника.

На фоне угрозы БПЛА временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Домодедово. Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с уполномоченными органами.