Собянин сообщил о ликвидации уже 25-го беспилотника, летевшего на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения ПВО ликвидировали еще один беспилотник, направлявшийся на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал мэр столицы в своем канале.

Очередная попытка атаки вражеских БПЛА на столицу началась ночью 3 июля. С тех пор на подлете к Москве было перехвачено уже 25 беспилотников.

Временные ограничения объявлены в аэропортах Внуково и Домодедово – обе авиагавани выполняют рейсы по согласованию с уполномоченными органами.