03 июля, 23:27Мэр Москвы
Собянин сообщил о ликвидации уже 25-го беспилотника, летевшего на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Подразделения ПВО ликвидировали еще один беспилотник, направлявшийся на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал мэр столицы в своем канале.
Очередная попытка атаки вражеских БПЛА на столицу началась ночью 3 июля. С тех пор на подлете к Москве было перехвачено уже 25 беспилотников.
Временные ограничения объявлены в аэропортах Внуково и Домодедово – обе авиагавани выполняют рейсы по согласованию с уполномоченными органами.
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