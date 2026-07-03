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Аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве отметили, что меры приняты из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В расписании рейсов возможны корректировки, а узнать его статус можно с помощью онлайн-табло аэропорта.

"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", – подчеркнули в Росавиации.

Ранее ограничения были введены в аэропортах Жуковский и Домодедово, пассажирам также советовали сверяться с расписанием по онлайн-табло. Позже ограничения в первой воздушной гавани были сняты.

Во Внуково также вводились ограничения, но затем работу аэропорта восстанавливали.

