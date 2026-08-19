Около 1,2 млн абитуриентов подали документы в российские вузы

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Около 1,2 миллиона абитуриентов подали документы в российские университеты в рамках приемной кампании 2026/2027 учебного года. Об этом сообщили в секретариате заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, базового высшего образования и специалитета завершился.

Ранее в департаменте образования и науки Москвы сообщили, что самым востребованным направлением в колледжах стал графический дизайн, также популярны дизайн одежды, кино- и телепроизводство, анимация и ювелирное дело.

Сейчас в 31 колледже доступны 34 специальности креативной сферы, программы разработаны с работодателями, две трети времени – практика.

Студенты уже представляли коллекции на China Fashion Week и разрабатывали рекламные кампании для крупных издательств. В 2028 году планируют открыть новый арт-колледж площадью более 50 тысяч квадратных метров.