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19 августа, 13:14

Общество

В России запретили объявления о "свадебных" голубях

Фото: 123RF.com/tsezarina

"Авито" первой в России запретила объявления о продаже и аренде голубей для выпуска на свадьбах, фотосессиях и прочих массовых мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба площадки.

Компания обновила правила категорий "Животные" и "Услуги". Теперь предложения об использовании птиц в праздничных церемониях строго запрещены, а уже действующие объявления будут заблокированы.

"Некоторое время назад нам написала девушка с просьбой запретить объявления о "свадебных голубях" из гуманных соображений к птицам, которые в большинстве своем погибают после такой церемонии в городской среде. Мы все проверили. К сожалению, это оказалось правдой. Услугу на платформе запретили. И мы надеемся, что теперь о том, как это опасно для птиц, узнает большее число людей", – рассказали в "Авито".

По словам зооволонтеров, домашние голуби регулярно оказываются на улицах рядом с ЗАГСами и популярными свадебными локациями, после чего попадают в реабилитационные центры истощенными или с травмами. Критически опасны такие церемонии в холодное время года – осенью и зимой, когда не приспособленный к уличной жизни голубь может замерзнуть насмерть.

"То, что голубь обязательно найдет дорогу домой, – миф. Способность возвращаться к месту содержания формируется у специально подготовленных почтовых (спортивных) голубей. Декоративные птицы, которых часто выбирают для торжеств из-за внешнего вида, такой подготовки могут не иметь", – рассказала кипер центра реабилитации для диких животных "Дикий остров" Анастасия Воробец.

Эксперты подчеркивают, что оказавшаяся на воле птица сталкивается с комплексом угроз. Белый окрас делает ее легкой добычей для хищников, а физическая форма и отсутствие навыков выживания не идут в сравнение с городскими сизыми голубями.

Ранее сообщалось, что свадьбы в Москве подорожали на 20–30% в 2026 году. Проведение полноценного свадебного торжества с банкетом в столице теперь обходится минимум в 2 миллиона рублей. При этом около 40% бюджета уходит на банкет, аренду площадки и алкоголь. Самый популярный формат в Москве – свадьба на 30–50 гостей.

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