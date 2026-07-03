Сотрудник скорой помощи пострадал в ДТП с иномаркой в центре Москвы

Фото: МАХ/"Осторожно, Москва"

Сотрудник скорой помощи пострадал в ДТП с иномаркой в центре столицы, сообщает "Осторожно, Москва" в МАХ.

Предварительно, водитель Hongqi выехал на встречную полосу. Водитель скорой хотел избежать столкновения, однако после удара автомобиль опрокинулся.

В результате пострадал сотрудник скорой. В настоящий момент ему оказывают необходимую медицинскую помощь. В каком состоянии он находится – не уточняется.

Авария произошла вечером 3 июля на площади Сретенские Ворота, на пересечении Большой Лубянки и Рождественского переулка. На месте работают экстренные службы. При этом, по данным СМИ, скорая столкнулась с двумя легковыми автомобилями.

