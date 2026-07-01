Эксперт Ломанов: скорость мотоцикла не должна превышать поток более чем на 30 км/ч

Певец Прохор Шаляпин пожаловался на мотоциклистов в соцсетях и обратился к ним с просьбой быть внимательнее на дорогах. О чем нужно помнить водителям, чтобы избежать аварий, – в материале Москвы 24.

"Совершенно не защищены"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/shalyapin_official

Певец Прохор Шаляпин попросил мотоциклистов быть внимательнее на дорогах. Свое обращение артист опубликовал в соцсетях.

"Дорогие мотоциклисты, я всегда пропускаю вас, мне не жалко, чуть-чуть правее, левее. Но для этого я вас должен увидеть. А мы (автомобилисты. – Прим. ред.) иногда вас не видим", – сказал он.

Шаляпин также признался, что дважды едва не стал участником ДТП с мотоциклом. Кроме того, за рулем двухколесного транспорта ежегодно погибают десятки человек, напомнил он.

"Берегите себя, берегите своих родственников, потому что все за вас переживают. Это опасно. Вот едешь в большой машине – опасно, а вы не защищены совершенно", – добавил он.

В комментариях под роликом пользователи выразили свое согласие с артистом, поделившись личным опытом.

"Еще и в догонялки играют, вводя в шок и стресс других водителей. Ну зачем так рисковать?"; "Как мотоциклист и автомобилист поддерживаю полностью. Особенно не видно тех, кто едет на "спорте" по городу как ужаленный. Поймите одну вещь – вы появляетесь из ниоткуда, заметить вас порой просто нереально", – написали они.





пользователь Сети Я мотоциклист и водитель тоже. Все прекрасно видно, если смотреть в боковые зеркала. Более того, водители априори получают респект, если включают поворотники. А еще вы, водители, спасаете нам жизнь, если не перестраиваетесь сразу после включения поворотника. Часто из-за такого нарушения мы не успеваем сманеврировать.

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) озвучили самые частые нарушения, которые совершают московские мотоциклисты. В их числе – превышение скоростного режима и несоблюдение дистанции. Камеры также нередко фиксируют неправильное перестроение и нарушение правил очередности проезда. Всего в Москве зарегистрировано около 130 тысяч владельцев мотоциклов, добавили в ЦОДД.

"Это не игра"

Фото: Агентство "Москва"

Автоэксперт Владимир Бахарев подчеркнул, что отношения мотоциклистов и автомобилистов – конфликт не двух категорий участников дорожного движения, а людей, которые хотят двигаться по одной дороге и быть при этом быстрее.

В беседе с Москвой 24 эксперт сравнил это с ситуацией, когда в глухую пробку пытаются вклиниться отдельные водители, объезжающие по обочине.





Владимир Бахарев автоэксперт Автомобилисты считают таких людей крайне неприятными персонажами и не пускают их, а они хотят ехать быстрее и не стоять со всеми. То же самое и с мотоциклистами: они не думают о проблемах водителя, а о том, как проскочить.

Бахарев выделил два возможных пути урегулирования конфликта между участниками движения. Первый – выстроить сбалансированные взаимоотношения: в качестве рабочей меры он отметил возможность допустить мотоциклистов на выделенную полосу, тем самым выведя их из общего потока. Ранее эту идею планировал проработать Минтранс.

Второй путь – скорректировать ПДД. В частности, закрепить правило, согласно которому в одном ряду может находиться только одно транспортное средство по ширине. Вместе с тем необходимо запретить лавирование между рядами и ввести штрафы за такие нарушения, предложил Бахарев.

В свою очередь, автоэксперт Андрей Ломанов обратил внимание на статистику, согласно которой число ДТП с участием мотоциклистов остается невысоким.

"Среди них есть определенная категория, которая тюнингует свой транспорт: например, устанавливает некорректный выхлоп. Но такие "умники" есть и среди автовладельцев", – подчеркнул он в разговоре с Москвой 24.

По его мнению, острота конфликта между автомобилистами и мотоциклистами на дорогах заметно снизилась. Специалист связал это с тем, что основная масса байкеров "повзрослела" и чаще всего управляет дорогостоящими моделями. При этом он подчеркнул, что водителей питбайков (зачастую подростков) не стоит относить к категории мотоциклистов: их транспортные средства, как правило, не поставлены на учет в ГИБДД.





Андрей Ломанов автоэксперт Для мотоциклистов главное правило: ему на дороге никто ничем не обязан, никаких привилегий у него нет. Нужно двигаться по правилам и соблюдать здравый смысл. Ездить между рядов со скоростью, в 3–4 раза превышающей скорость потока, сродни самоубийству, это очень большие риски.

"Мотоциклисты очень уязвимы, нужно себя беречь – это не игра. Автолюбителям не стоит отвлекаться на телефон: нужно смотреть в зеркала и оценивать дорожную обстановку. Ведь помимо мотоциклистов есть велосипедисты, доставщики и многие другие", – отметил Ломанов.

Согласно ПДД, у мотоциклиста обязательно должен быть шлем. Однако, по словам Ломанова, безопасная езда невозможна без специальной мотообуви – ботов или ботинок. Это связано с тем, что самое уязвимое место мотоциклистов – голова и ноги.

"Дальше все по желанию, но большинство ездит в полноценной экипировке: мотобрюки, куртка, перчатки, некоторые в комбинезонах. Все зависит от того, насколько мотоциклист дорожит своим здоровьем. Базовый набор – один шлем", – сказал он.

Мотоциклистам нужно помнить, что водители автомобилей не всегда видят их в зеркалах. В связи с этим автоэксперт рекомендовал ездить с большим количеством головного света, включающего в себя основные и дополнительные фары.

"Чем больше света, тем больше вероятность, что вас видят. Экипировка желательно яркая, потому что в дождливую погоду мотоциклист сливается с дорогой", – добавил он.

По его словам, в зарубежных странах мотоциклистам разрешается двигаться между рядами при условии, что это не создает помех другим участникам движения и дорога позволяет такой маневр. При этом скорость мотоцикла не должна превышать поток более чем на 30 километров в час.

В российских ПДД подобное не прописано, но в целом это безопасный подход, который зарекомендовал себя за границей, заключил Ломанов.

