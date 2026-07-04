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02:07

Мэр Москвы

Собянин: средства ПВО сбили еще пять беспилотников, летевших к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Системы ПВО перехватили и уничтожили еще пять беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра столицы, к месту падения фрагментов дронов уже прибыли специалисты экстренных служб. Они устанавливают возможные последствия воздушной атаки.

Ранее средства ПВО перехватили еще один вражеский дрон, который летел в сторону Москвы. Таким образом, с полуночи над территорией столичного региона было уничтожено уже шесть беспилотников.

Временные ограничения объявлены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Первые две авиагавани выполняют рейсы по согласованию с уполномоченными органами, тогда как Жуковский полностью закрыт на прием и отправку самолетов.

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