Обломки БПЛА упали в районе порта Высоцк в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Несколько десятков украинских беспилотников сбито над территорией Ленинградской области. Обломки некоторых БПЛА упали в районе порта Высоцк, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Информация о последствиях атаки в данный момент уточняется. Силы ПВО продолжают отражать воздушную атаку, в воздушном пространстве Ленобласти объявлена опасность БПЛА. Местных жителей предупредили о возможном понижении скорости мобильного интернета.

Этой ночью массированным ударам ВСУ также подверглись Белгород и Белгородский округ. Были повреждены несколько объектов инфраструктуры, на некоторых из них произошло возгорание.

Кроме того, средства ПВО уничтожили украинскую ракету в небе над Удмуртией. ВСУ пытались атаковать одно из предприятий региона. Предварительно, пострадавших и разрушений не выявлено.