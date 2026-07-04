Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Штурмовые отряды Южной группировки войск РФ завершают зачистку Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) от разрозненных формирований украинской армии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.

Он уточнил, что за прошедшие сутки потери ВСУ в городе составили до 80 солдат, 20 автомобилей, бронетранспортер Puma и самоходная артиллерийская установка. Кроме того, были поражены 24 наземных робототехнических комплекса, 4 квадроцикла и 27 украинских пунктов управления БПЛА.

В свою очередь, штурмовые отряды группировки "Запад" завершают уничтожение украинских подразделений в Красном Лимане, рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Подразделения закрепления осуществляют разминирование и зачистку населенного пункта", – добавил он.

Об освобождении Константиновки сообщил Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск СВО. Российский лидер поблагодарил бойцов, которые приняли участие в освобождении города.

Президент РФ также сообщил о полном освобождении территории Луганской Народной Республики (ЛНР). В целом с начала текущего года российские войска освободили 133 населенных пункта в Донбассе и Новороссии.