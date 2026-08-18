Петербургская биржа запустила новый механизм поставок бензина

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Петербургская биржа ввела новый биржевой механизм для поставок автомобильного бензина конечным потребителям. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу биржи.

Решение принято после нескольких совещаний в правительстве. Механизм доступен только через ОТП РЖД – на условиях поставки "франко-вагон станция отправления ОТП". Это необходимо для прослеживаемости товара в адрес конкретных грузополучателей, пояснили в пресс-службе.

Покупатели нефтепродуктов обязаны подтвердить, что грузополучатель является конечным потребителем. Также необходимо будет наличие соглашений с РЖД для идентификации со стороны железнодорожной монополии.

Биржа уточнила, что конечным потребителем выступают лица, приобретающие топливо для собственного использования, переработки или для реализации через собственные автозаправочные станции и сбытовые сети.

Напряженная ситуация с поставками топлива на АЗС сохраняется в ряде регионов России. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры, чтобы обеспечить топливом регионы.