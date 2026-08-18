ТАСС: зампред правления Генбанка погиб в ДТП со скорой в центре Москвы

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Зампредседателя правления Генбанка Дмитрий Ларин погиб в результате аварии со скорой помощью в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 9 утром 18 августа. Ларин врезался в автомобиль экстренных служб, находясь за рулем мотоцикла.

Ранее бывший защитник столичного футбольного клуба "Спартак" и сборной России Федор Кудряшов попал в аварию на Кутузовском проспекте в Москве. Он также столкнулся со скорой помощью, находясь за рулем мотоцикла.

Уточнялось, что машина скорой помощи начала разворачиваться через две сплошные полосы из-за экстренного вызова и въехала в мотоцикл спортсмена. Позже футболист перенес операцию на руке.

