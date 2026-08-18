ТАСС: зампред правления Генбанка погиб в ДТП со скорой в центре Москвы

18 августа, 11:17Происшествия
Фото: Москва 24
Зампредседателя правления Генбанка Дмитрий Ларин погиб в результате аварии со скорой помощью в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 9 утром 18 августа. Ларин врезался в автомобиль экстренных служб, находясь за рулем мотоцикла.
Ранее бывший защитник столичного футбольного клуба "Спартак" и сборной России Федор Кудряшов попал в аварию на Кутузовском проспекте в Москве. Он также столкнулся со скорой помощью, находясь за рулем мотоцикла.
Уточнялось, что машина скорой помощи начала разворачиваться через две сплошные полосы из-за экстренного вызова и въехала в мотоцикл спортсмена. Позже футболист перенес операцию на руке.