21 мая, 12:12

Происшествия

Бизнесмен Михаил Смирнов погиб в ДТП в Ленинградской области

Бизнесмен Михаил Смирнов погиб в результате аварии в Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Балтийской топливной компании", с которой был связан предприниматель.

Представитель компании подтвердил трагедию и выразил скорбь в связи со случившимся. Однако он не стал раскрывать подробностей.

В свою очередь, ряд СМИ и телеграм-каналов выяснили, что в момент ДТП Смирнов управлял мотоциклом, на котором столкнулся с легковым авто.

Согласно заявлению пресс-службы регионального главка МВД РФ, речь идет об аварии на 49-м километре трассы Пески – Сосново – Подгорье в Приозерском районе. Там водитель мотоцикла Triumph 1972 года рождения потерял управление и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с автомобилем Haval. В результате мотоциклист, персональные данные которого не приводятся, скончался до прибытия медиков.

Как следует из открытых источников, в 2023 году Смирнов являлся одним из учредителей компании "Нева-ойл", владеющей долей в уставном капитале "Балтийской топливной компании", занимающейся бункеровкой судов. Кроме того, он также был учредителем еще шести компаний. В 2024 году бизнесмен вошел в рейтинг миллиардеров издания "Деловой Петербург" и занял в нем 108-е место.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Сергей Белюскин попал в смертельное ДТП на западе Москвы. На Живописном мосту он врезался в отбойник на спорткаре Aston Martin. Предварительно, Белюскину стало плохо за рулем из-за проблем с сердцем. Он потерял управление и допустил столкновение. Прибывшие на место медики констатировали смерть предпринимателя.

