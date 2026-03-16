Need To Know: колумбийский певец Zalek погиб в ДТП

Новости

Новости

16 марта, 10:20

Колумбийский певец Zalek погиб в ДТП

Колумбийский певец Zalek погиб в ДТП

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/soyzalek

Певец Zalek (настоящее имя – Эдуардо Альфонсо Ороско Мантилья. – Прим. ред.) погиб в результате ДТП в Колумбии. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на портал Need To Know.

По данным СМИ, авария произошла 10 марта недалеко от города Медельин. Предварительно, музыкант двигался на мотоцикле на высокой скорости, не справился с управлением и задел грузовик. После этого он упал с транспортного средства и ударился головой о бордюр.

Певец скончался от полученных травм в машине скорой помощи. Расследование инцидента продолжается.

Zalek родился в городе Барранкилья. Он был известен своей музыкой в жанрах урбан и сочинением латиноамериканских песен.

В прошлом году исполнитель представил песню Ay Amor, клип на которую набрал почти 10 миллионов просмотров на видеохостинге YouTube. Кроме того, музыкант сотрудничал с известными артистами, среди которых Элдер Даян, Луистер ла Воз и Фанни Лу.

