Трамп объявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из ЕС

Фото: whitehouse.gov

США повысят импортные пошлины в отношении автомобилей и грузовиков из Евросоюза до 25%. Это произойдет со следующей недели, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Я рад сообщить, что из-за того, что Европейский союз не соблюдает условия нашего торгового соглашения, на следующей неделе я повышу пошлины", – указал он.

По словам главы Белого дома, меры не затронут машины, произведенные европейскими компаниями на территории Штатов.

В феврале Трамп подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира. Указ немедленно вступил в силу.

Такая мера со стороны администрации США стала ответом на решение Верховного суда, который признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать.

Спустя время президент США поднял тарифы до 15%. Также он пообещал в ближайшие несколько месяцев выпустить новые юридически допустимые пошлины.