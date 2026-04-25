Политика
Трамп признал, что США нужно вернуть 159 млрд долларов незаконных пошлин
Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти вынуждены вернуть средства за незаконное взимание пошлин с третьих стран после решения Верховного суда США.
"Люди и компании, которые десятилетиями наживались на нашей стране, из-за ужасного и нелепого решения Верховного суда США по поводу тарифов теперь должны получить обратно 159 миллиардов долларов", – написал он в соцсети Truth Social.
Трамп пожаловался, что данная сумма больше, чем "стоимость большинства стран". Он также посетовал, что США могли бы стать намного богаче, если бы не решение Верховного суда.
В феврале Трамп подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира. Указ немедленно вступил в силу.
Такая мера со стороны администрации США стала ответом на решение Верховного суда, который признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать.
Спустя время президент США поднял тарифы до 15%. Также он пообещал в ближайшие несколько месяцев выпустить новые юридически допустимые пошлины.
