Трамп признал, что США нужно вернуть 159 млрд долларов незаконных пошлин

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти вынуждены вернуть средства за незаконное взимание пошлин с третьих стран после решения Верховного суда США.

"Люди и компании, которые десятилетиями наживались на нашей стране, из-за ужасного и нелепого решения Верховного суда США по поводу тарифов теперь должны получить обратно 159 миллиардов долларов", – написал он в соцсети Truth Social.

Трамп пожаловался, что данная сумма больше, чем "стоимость большинства стран". Он также посетовал, что США могли бы стать намного богаче, если бы не решение Верховного суда.

В феврале Трамп подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира. Указ немедленно вступил в силу.

Такая мера со стороны администрации США стала ответом на решение Верховного суда, который признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать.

Спустя время президент США поднял тарифы до 15%. Также он пообещал в ближайшие несколько месяцев выпустить новые юридически допустимые пошлины.