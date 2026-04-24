Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

Новости

24 апреля, 20:06

Политика
Посол Дарчиев: возвращение Трампа к власти возобновило церемонию у мемориала "Дух Эльбы"

Возвращение Трампа к власти возобновило церемонию у мемориала "Дух Эльбы" – посол РФ

Фото: whitehouse.gov

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом позволило возобновить ежегодную торжественную церемонию у мемориала "Дух Эльбы" на Арлингтонском национальном кладбище. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, передает РИА Новости.

В пятницу, 24 апреля, дипломат возглавил указанное мероприятие. Оно прошло по случаю 81-й годовщины исторической встречи на Эльбе советских и американских войск.

В ходе выступления Дарчиев отметил, что встреча на Эльбе имела не только стратегическое, но и морально-психологическое значение, символизируя боевое братство двух стран, которые объединились ради разгрома "абсолютного зла – германского нацизма".

Встреча войск СССР и США произошла 25 апреля 1945 года в районе Торгау. Она считается высшей точкой в союзнических отношениях антигитлеровской коалиции. В результате остатки немецкой армии были расколоты на две части – северную и южную.

Мемориальная бронзовая плита, на которой изображены советские и американские военнослужащие, пожимающие друг другу руки на мосту через Эльбу, установили на Арлингтонском кладбище в апреле 1995 года.

25 апреля 2025 года Владимир Путин и спецпосланник США Стив Уиткофф провели переговоры в Москве. Тогда Кремль счел символичным, что беседа состоялась в годовщину встречи советских и американских войск на Эльбе. Помощник президента России Юрий Ушаков указывал, что событие символизировало "боевое сотрудничество двух стран в борьбе с нацизмом".

политиказа рубежом

